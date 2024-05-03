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28.04.2024 07:21 863

Довгун втратив друге місце в рейтингу WBА

Сьогодні 11:28 58 0
Довгун втратив друге місце в рейтингу WBА
#Олег Довгун

Джерело - wbaboxing.com.

Український боксер другої легшої ваги Олег Довгун (15-0, 5 КО) втратив другу позицію в рейтингу Світова боксерська асоціація (WBА).

Про це повідомляє пресслужба організації.

Довгун опустився з 2-ї на 8-му позицію в рейтингу. Востаннє він виходив на ринг понад рік тому, в березні 2023-го. Тоді Довгун зміг захистити титул WBA NABA у бою проти Хуана Сентено (8-7-3, 1 КО). Наразі в активі українця 15 перемог та жодної поразки.

Чинним чемпіоном WBА є японський боксер Наоя Іноуе (26-0, 23 КО), який 6 травня вийде на ринг проти мексиканця Луїса Нері (35-1, 27 КО).

Раніше повідомлялося, що український боксер Василь Ломаченко (18-0, 9 КО) може незабаром завершити свою професійну кар'єру.

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