Ломаченко обдумує завершення кар'єри

Український боксер Василь Ломаченко (18-0, 9 КО) може незабаром завершити свою професійну кар'єру.

Про це боєць розповів у коментарі Top Rank Boxing.

"Я дуже довго в цьому виді спорту, надто довго... Важко сказати, скільки ще я буду на рингу. Все залежатиме від того, як почуватиметься моє тіло після ще одної важкої підготовки й ще одного поєдинку", – сказав Ломаченко.