Ломаченко обдумує завершення кар'єри

Джерело - Top Rank Boxing.
Український боксер Василь Ломаченко (18-0, 9 КО) може незабаром завершити свою професійну кар'єру.
Про це боєць розповів у коментарі Top Rank Boxing.
"Я дуже довго в цьому виді спорту, надто довго... Важко сказати, скільки ще я буду на рингу. Все залежатиме від того, як почуватиметься моє тіло після ще одної важкої підготовки й ще одного поєдинку", – сказав Ломаченко.
Наступний бій українець проведе за титул IBF у легкій вазі проти австралійського бійця Джорджа Камбососа (21-2, 10 КО). Поєдинок відбудеться 12 травня Австралії.
У своєму останньому поєдинку Василь у травні 2023-го програв Девіну Хейні рішенням суддів. Водночас австралієць у липні рішенням більшості суддів здолав Максі Г’юза.