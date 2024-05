Top Rank програв промоутерські торги за бій українця

Відбулися промоутерські торги щодо бою українського боксера напівлегкої ваги Арнольда Хегая (21-1-1, 13 КО) і південноафриканця Лерато Дламіні (20-2, 11 КО) за звання обов’язкового претендента на пояс IBF.

Про це повідомив у Twitter журналіст Ден Рафаель.

Інтереси українця представляла компанія Top Rank, з якою він нещодавно підписав контракт.

Представники українця зробили ставку в розмірі 65 тис доларів. Натомість TGB, яка представляє Дламіні запропонувала 71 тисячу і здобула перемогу.

Лерато отримає 75% гонорару (53250), а Арнольд – 25% (17750).

NEWS: TGB won IBF purse bid for Lerato Dlamini-Arnold Kheghai 126 elim to be Luis Lopez mandatory. TGB bid $71k, Kheghai promoter Top Rank bid $65k. Dlamini gets 75% ($53,250), Kheghai 25% ($17,750). TGB has 90 days to do fight, 2 weeks to send signed contracts to IBF. #boxing