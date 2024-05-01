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Top Rank програв промоутерські торги за бій українця

Вчора 23:33 113 0
Top Rank програв промоутерські торги за бій українця
#Арнольд Хегай

Джерело - Чемпіон.

Відбулися промоутерські торги щодо бою українського боксера напівлегкої ваги Арнольда Хегая (21-1-1, 13 КО) і південноафриканця Лерато Дламіні (20-2, 11 КО) за звання обов’язкового претендента на пояс IBF.

Про це повідомив у Twitter журналіст Ден Рафаель.

Інтереси українця представляла компанія Top Rank, з якою він нещодавно підписав контракт.

Представники українця зробили ставку в розмірі 65 тис доларів. Натомість TGB, яка представляє Дламіні запропонувала 71 тисячу і здобула перемогу.

Лерато отримає 75% гонорару (53250), а Арнольд – 25% (17750).

Нагадаємо, що свій останній бій Хегай провів у січні цього року. 31-річний український напівлегковаговик технічним нокаутом переміг іспанця Хона Мартінеса.

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