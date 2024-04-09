Хегай підписав контракт з Top Rank

Джерело - Чемпіон.

Український боксер напівлегкої ваги Арнольд Хегай (21-1-1, 13 КО) підписав угоду з промоутерською компанією Top Rank.

Про це компанія оголосила в соцмережах. Повідомляється, що контракт розрахований на декілька поєдинків.

TITLE SHOT COMING 🔜



🇺🇦 Featherweight contender Arnold Khegai has signed a multi-fight promotional agreement with #TopRank. pic.twitter.com/JnSsUCAT59 — Top Rank Boxing (@trboxing) April 9, 2024

Зазначимо, що Top Rank - це всесвітньо відома американська компанія, яка займається організацією та проведенням професійних боксерських поєдинків. Її засновником є легендарний 92-річний Боб Арум. Компанія вже співпрацює з такими українцями, як Василь Ломаченко та Олександр Гвоздик.

Хегай свій наступний бій проведе проти Лерато Дламіні з ПАР за звання обов'язкового претендента на пояс IBF.