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Хегай підписав контракт з Top Rank

Вчора 23:13 82 0
Хегай підписав контракт з Top Rank
#Top Rank, #Арнольд Хегай

Джерело - Чемпіон.

Український боксер напівлегкої ваги Арнольд Хегай (21-1-1, 13 КО) підписав угоду з промоутерською компанією Top Rank.

Про це компанія оголосила в соцмережах. Повідомляється, що контракт розрахований на декілька поєдинків.

Зазначимо, що Top Rank - це всесвітньо відома американська компанія, яка займається організацією та проведенням професійних боксерських поєдинків. Її засновником є легендарний 92-річний Боб Арум. Компанія вже співпрацює з такими українцями, як Василь Ломаченко та Олександр Гвоздик.

Хегай свій наступний бій проведе проти Лерато Дламіні з ПАР за звання обов'язкового претендента на пояс IBF.

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