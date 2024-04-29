Ортіс: Я готовий битися з Цзю

Американський напівсередньоваговик Вірджіл Ортіс (21-0, 21 KO) після перемоги над Томасом Дюлорме (25-6-1, 16 KO) готовий до поєдинку проти Тимофія Цзю (24-1, 17 КО).

Цитує боксера Boxing Scene

"Дуже радий. Мій удар був дуже розрахованим. Не можу пояснити це вербально. Просто відчуваю момент, коли треба викидати такий удар. Коли почув той звук та побачив його падіння – зрозумів, що бій завершено.

Гей, Тіме. Знаю, ти дивишся зараз. Я готовий битися з тобою. Готуйся до Третьої світової війни. Влаштуймо найкраще шоу для людей", – сказав Ортіс.