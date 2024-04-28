Дуарте достроково переміг Діаса

Джерело - Чемпіон.
Мексиканський напівсередньоваговик Оскар Дуарте (27-2-1, 22 КО) переміг американського ексчемпіона світу Джозефа Діаса (33-6-1, 15 КО) на вечорі боксу у Фресно (США).
Бій достроково завершився у 9 раунді, коли після серії ударів Оскара рефері змушений був зупинити бій.
Для Діаса це була перша дострокова поразка в кар’єрі, загалом у нього 5 поразок в 6 останніх поєдинках.
GOLDEN BOY PROMOTIONS:— Abe (@AbeMorales209) April 28, 2024
Oscar Duarte stops Jo Jo Diaz! Heartbreaking for Diaz.....#Boxing #MMA #RamirezBarthelemy #OrtizDulorme #GoldenBoy #California #Fresno pic.twitter.com/1pVw8GbwL4
Водночас Дуарте реабілітувався після поразки від Раяна Гарсії у грудні 2023 року.
Напередодні Вірджіл Ортіс (21-0, 21 KO) у першому раунді переміг Томаса Дюлорме (25-6-1, 16 KO).