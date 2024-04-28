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20.04.2024 11:05 763

Дуарте достроково переміг Діаса

Сьогодні 11:24 100 0
Дуарте достроково переміг Діаса
#Діас, #Дуарте

Джерело - Чемпіон.

Мексиканський напівсередньоваговик Оскар Дуарте (27-2-1, 22 КО) переміг американського ексчемпіона світу Джозефа Діаса (33-6-1, 15 КО) на вечорі боксу у  Фресно (США).

Бій достроково завершився у 9 раунді, коли після серії ударів Оскара рефері змушений був зупинити бій.

Для Діаса це була перша дострокова поразка в кар’єрі, загалом у нього 5 поразок в 6 останніх поєдинках.

Водночас Дуарте реабілітувався після поразки від Раяна Гарсії у грудні 2023 року.

Напередодні Вірджіл Ортіс (21-0, 21 KO) у першому раунді переміг Томаса Дюлорме (25-6-1, 16 KO).

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