Берінчик здивував прогнозом на бій Ломаченко — Камбосос

Джерело - vringe.com.
Австралійський боксер Джордж Камбосос (21-2, 10 KO) зможе здивувати українця Василя Ломаченка (17-3, 11 КО) у поєдинку за вакантний титул Міжнародної боксерської федерації (IBF).
Таку думку висловив Денис Берінчик в інтерв'ю Vringe.
"Апсет Камбососа? Так, адже він непоганий боєць. Він постійно додає як боксер. У нього сталевий характер. Він боксуватиме в себе вдома. Думаю, це додасть йому мотивації. Плюс, уболівальники трохи тиснуть на суддів", – заявив Берінчик.
Зазначимо, що букмекери на перемогу українця пропонують поставити з коефіцієнтом 1,16. Виграш Камбососа - 5,60, а нічия оцінена у 23,00.
Бій Ломаченко - Камбосос за вакантний пояс IBF відбудеться 12 травня Австралії.
У своєму останньому поєдинку Василь у травні 2023-го програв Девіну Хейні рішенням суддів. Водночас австралієць у липні рішенням більшості суддів здолав Максі Г’юза.