Берінчик здивував прогнозом на бій Ломаченко — Камбосос

Австралійський боксер Джордж Камбосос (21-2, 10 KO) зможе здивувати українця Василя Ломаченка (17-3, 11 КО) у поєдинку за вакантний титул Міжнародної боксерської федерації (IBF).

Таку думку висловив Денис Берінчик в інтерв'ю Vringe.

"Апсет Камбососа? Так, адже він непоганий боєць. Він постійно додає як боксер. У нього сталевий характер. Він боксуватиме в себе вдома. Думаю, це додасть йому мотивації. Плюс, уболівальники трохи тиснуть на суддів", – заявив Берінчик.