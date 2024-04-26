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20.04.2024 11:05 719

Берінчик здивував прогнозом на бій Ломаченко — Камбосос

Сьогодні 21:19 150 0
Берінчик здивував прогнозом на бій Ломаченко — Камбосос
#Джордж Камбосос, #Василь Ломаченко, #Денис Берінчик

Джерело - vringe.com.

Австралійський боксер Джордж Камбосос (21-2, 10 KO) зможе здивувати українця Василя Ломаченка (17-3, 11 КО) у поєдинку за вакантний титул Міжнародної боксерської федерації (IBF).

Таку думку висловив Денис Берінчик в інтерв'ю Vringe.

"Апсет Камбососа? Так, адже він непоганий боєць. Він постійно додає як боксер. У нього сталевий характер. Він боксуватиме в себе вдома. Думаю, це додасть йому мотивації. Плюс, уболівальники трохи тиснуть на суддів", – заявив Берінчик.

Зазначимо, що букмекери на перемогу українця пропонують поставити з коефіцієнтом 1,16. Виграш Камбососа - 5,60, а нічия оцінена у 23,00.

Бій Ломаченко - Камбосос за вакантний пояс IBF відбудеться 12 травня Австралії.

У своєму останньому поєдинку Василь у травні 2023-го програв Девіну Хейні рішенням суддів. Водночас австралієць у липні рішенням більшості суддів здолав Максі Г’юза.

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