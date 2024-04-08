Арум - про бій Ломаченко - Камбосос: Це буде чудова битва

Джерело - Чемпіон.

Голова Top Rank Боб Арум вважає, що бій між Василем Ломаченком (17-3, 11 КО) та Джорджем Камбососом (21-2, 10 KO) буде конкурентним.

Про це Арум розповів у інтерв'ю BoxNation.

"Думаю, що це буде дуже конкурентний бій, адже Ломаченко вже у віці. Він багато років у боксі, провів майже 40 боїв у любителях, а це впливає. Камбосос – активний та порівняно молодий боєць. Це буде чудова битва", - сказав Арум.

Нагадаємо, бій Ломаченко - Камбосос за вакантний пояс IBF відбудеться 12 травня Австралії.

У своєму останньому поєдинку Василь у травні 2023-го програв Девіну Хейні рішенням суддів. Водночас австралієць у липні рішенням більшості суддів здолав Максі Г’юза.