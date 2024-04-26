Берінчик — про слабкі сторони Наваррете: Він хоч і піднімається на ноги, але часто падає

Український боксер Денис Берінчик (18-0, 9 КО) назвав головні слабкі сторони свого майбутнього суперника, мексиканця Емануеля Наваррете (38-1-1, 31 КО).

Спортсмен поділився думками про якості Наваррете в інтерв'ю Vringe.

"Слабкі сторони? По-перше, це солідна аматорська школа, якої в нього немає. По-друге, це захист. По-третє, це різноманітність ударів.

Наваррете — він дуже незручний. Він не дуже добре "дихає" в 12-раундових боях. У нього слабенький захист. Він хоч і піднімається на ноги, але все ж часто падає. Це якщо говорити про його слабкості.

Якщо говорити про сильні сторони, то потрібно відзначити, що це справжній боєць із палаючим серцем. Він із тих, хто буде битися до кінця", — сказав Берінчик.