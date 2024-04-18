Берінчик піднявся на дві позиції в рейтингу IBF

Головне
Олександр Красюк: "Українські боксери мають позбутися синдрому Роккі Бальбоа"
Сьогодні 06:30 3861
Карпати – Інгулець: в очікуванні битви лідерів Першої ліги
Сьогодні 08:00 313
Бенфіка зіграє проти Марселя, Рома прийме Мілан: розклад матчів Ліги Європи
Сьогодні 07:05 282
Лунін став героєм матчу МанСіті — Реал: відео блискучих сейвів українського воротаря
Сьогодні 02:36 4949
Лунін отримав найвищу оцінку в матчі Реала та МанСіті
Сьогодні 01:37 2440
Визначились останні учасники півфіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 01:29 405
Лунін у серії пенальті проти МанСіті приніс Реалу путівку в півфінал Ліги чемпіонів
Сьогодні 00:50 43390 6
Баварія мінімально перемогла Арсенал та вийшла у півфінал Ліги чемпіонів
Вчора 23:55 9071
Збірна України взяла реванш у Латвії в другому контрольному матчі
Вчора 20:51 586
Олександрія втратила перемогу в ендшпілі матчу проти Оболоні
Вчора 20:01 3627 1
Прямі трансляції
Карпати - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Карпати - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Вчора 06:12 645
Прикарпаття - СК Полтава - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Прикарпаття - СК Полтава - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
16.04.2024 20:45 341
Україна – Румунія: онлайн-трансляція LIVE кваліфікаційного матчу Кубку Біллі Джин Кінг
Україна – Румунія: онлайн-трансляція LIVE кваліфікаційного матчу Кубку Біллі Джин Кінг
13.04.2024 18:16 2246
Буковина - Гірник-Спорт - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Буковина - Гірник-Спорт - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
13.04.2024 14:28 786
Інгулець - Епіцентр - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Інгулець - Епіцентр - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
13.04.2024 13:54 768
СК Полтава - Агробізнес - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
СК Полтава - Агробізнес - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
11.04.2024 16:43 1007
Епіцентр - Вікторія - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Епіцентр - Вікторія - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
07.04.2024 07:40 1187
Карпати - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Карпати - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
06.04.2024 12:08 1460
Агробізнес - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Агробізнес - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
06.04.2024 10:01 1280
Гірник-Спорт - Металіст - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Гірник-Спорт - Металіст - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
06.04.2024 09:54 915

Берінчик піднявся на дві позиції в рейтингу IBF

Сьогодні 10:53 113 0
Берінчик піднявся на дві позиції в рейтингу IBF
#IBF, #Денис Берінчик

Джерело - IBF.

Український боксер легкої ваги Денис Берінчик (18-0, 9 КО) покращив своє положення в рейтингу Міжнародної федерації боксу (IBF). 

Про це повідомила пресслужба IBF. 

Денис піднявся з 8-ї на 6-ту сходинку, випередивши Френка Мартіна. Також зазначимо, що колишній чемпіон світу Василь Ломаченко залишився третім. Вище перебувають тільки його майбутній суперник Джордж Камбосос-молодший та Вільям Сепеда. 

Обидва топові українські легковаговики наступного місяця проведуть чемпіонські поєдинки. 12 травня Ломаченко позмагається з Камбососом за вакантні титули IBF та IBO, а Берінчик за тиждень битиметься з Еммануелем Наваррете за пояс чемпіона WBO. 

На жаль, у рейтингу є і представник країни-терористки — на восьмому місці розташувався росіянин дагестанського походження Заур Абдуллаєв. 

Топ-15 легковаговиків за версією IBF

  1. Вільям Сепеда (Мексика)
  2. Джордж Камбосос-молодший (Австралія)
  3. Василь Ломаченко (Україна)
  4. Кішон Девіс (США)
  5. Реймонд Мураталла (США)
  6. Денис Берінчик (Україна)
  7. Френк Мартін (США)
  8. Заур Адбуллаєв (країна-терористка)
  9. Максі Г’юз (Велика Британія)
  10. Едвін Де Лос Сантос (Домініканська Республіка)
  11. Хуан Хав’єр Карраско (Аргентина)
  12. Лукас Бахді (Канада)
  13. Марк Чемберлен (Велика Британія)
  14. Анхель Фієрро (Мексика)
  15. Енді Крус (Куба)
Коментарі ()
Популярне зараз
Баварія мінімально перемогла Арсенал та вийшла у півфінал Ліги чемпіонів Баварія мінімально перемогла Арсенал та вийшла у півфінал Ліги чемпіонів 9071
Збірна України обрала місце дислокації на Євро-2024 Збірна України обрала місце дислокації на Євро-2024 20670
"Після матчу з Барселоною батько плакав": останнє велике інтерв'ю Павла Шкапенка "Після матчу з Барселоною батько плакав": останнє велике інтерв'ю Павла Шкапенка 30501
Лунін наголосив на ситуації в Україні у коментарі після матчу з МанСіті Лунін наголосив на ситуації в Україні у коментарі після матчу з МанСіті 29768
Гутцайт розкрив суму призових для українських атлетів за медалі Олімпійських ігор-2024 Гутцайт розкрив суму призових для українських атлетів за медалі Олімпійських ігор-2024 7832 2
Лунін у серії пенальті проти МанСіті приніс Реалу путівку в півфінал Ліги чемпіонів Лунін у серії пенальті проти МанСіті приніс Реалу путівку в півфінал Ліги чемпіонів 43390 6
Рекомендуємо
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 6798 2
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 61724
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 30767
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 52382
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 360109
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 36798