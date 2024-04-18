Берінчик піднявся на дві позиції в рейтингу IBF

Джерело - IBF.
Український боксер легкої ваги Денис Берінчик (18-0, 9 КО) покращив своє положення в рейтингу Міжнародної федерації боксу (IBF).
Про це повідомила пресслужба IBF.
Денис піднявся з 8-ї на 6-ту сходинку, випередивши Френка Мартіна. Також зазначимо, що колишній чемпіон світу Василь Ломаченко залишився третім. Вище перебувають тільки його майбутній суперник Джордж Камбосос-молодший та Вільям Сепеда.
Обидва топові українські легковаговики наступного місяця проведуть чемпіонські поєдинки. 12 травня Ломаченко позмагається з Камбососом за вакантні титули IBF та IBO, а Берінчик за тиждень битиметься з Еммануелем Наваррете за пояс чемпіона WBO.
На жаль, у рейтингу є і представник країни-терористки — на восьмому місці розташувався росіянин дагестанського походження Заур Абдуллаєв.
Топ-15 легковаговиків за версією IBF
- Вільям Сепеда (Мексика)
- Джордж Камбосос-молодший (Австралія)
- Василь Ломаченко (Україна)
- Кішон Девіс (США)
- Реймонд Мураталла (США)
- Денис Берінчик (Україна)
- Френк Мартін (США)
- Заур Адбуллаєв (країна-терористка)
- Максі Г’юз (Велика Британія)
- Едвін Де Лос Сантос (Домініканська Республіка)
- Хуан Хав’єр Карраско (Аргентина)
- Лукас Бахді (Канада)
- Марк Чемберлен (Велика Британія)
- Анхель Фієрро (Мексика)
- Енді Крус (Куба)