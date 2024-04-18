Берінчик піднявся на дві позиції в рейтингу IBF

Джерело - IBF.

Український боксер легкої ваги Денис Берінчик (18-0, 9 КО) покращив своє положення в рейтингу Міжнародної федерації боксу (IBF).

Про це повідомила пресслужба IBF.

Денис піднявся з 8-ї на 6-ту сходинку, випередивши Френка Мартіна. Також зазначимо, що колишній чемпіон світу Василь Ломаченко залишився третім. Вище перебувають тільки його майбутній суперник Джордж Камбосос-молодший та Вільям Сепеда.

Обидва топові українські легковаговики наступного місяця проведуть чемпіонські поєдинки. 12 травня Ломаченко позмагається з Камбососом за вакантні титули IBF та IBO, а Берінчик за тиждень битиметься з Еммануелем Наваррете за пояс чемпіона WBO.

На жаль, у рейтингу є і представник країни-терористки — на восьмому місці розташувався росіянин дагестанського походження Заур Абдуллаєв.

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