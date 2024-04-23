Український спаринг-партнер Нганну: Джошуа довів, UFC-шники — це трохи інша історія

"Моя особиста думка: Тайсон Ф'юрі просто був не готовий. І велика помилка була в тому, що він почав з ним гратися, перебоксувати хотів. Якби він вийшов і одразу почав агресивно боксувати, як це зробив Джошуа – можливо, був би інший поєдинок і кінцівка.

Для Джошуа це був поєдинок такий, що якщо він пройде всю дистанцію або сам якось впаде в нокдаун, то це вже буде якась трошки ганьба для боксерів. Тому на ньому була дуже велика відповідальність, він повинен був вийти і…

Те, що він зробив — те він і зробив, можна так сказати. І цим він довів, що боксери — це боксери, а UFC-шники — трошки інша історія", — сказав Захожий.