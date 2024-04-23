Український спаринг-партнер Нганну: Джошуа довів, UFC-шники — це трохи інша історія

Джерело - Тайк Майсон.
Український боксер нажважкої ваги Олександр Захожий (19-0, 15 КО) вважає, що завдяки перемозі над Френсісом Нганну (0-2) Ентоні Джошуа (27-3, 24 КО) вдалося захистити честь боксу.
Своїми думками про цей поєдинок, а також про бій Нганну з Тайсоном Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) українець поділився в інтерв’ю ютуб-каналу "Тайк Майсон".
"Моя особиста думка: Тайсон Ф'юрі просто був не готовий. І велика помилка була в тому, що він почав з ним гратися, перебоксувати хотів. Якби він вийшов і одразу почав агресивно боксувати, як це зробив Джошуа – можливо, був би інший поєдинок і кінцівка.
Для Джошуа це був поєдинок такий, що якщо він пройде всю дистанцію або сам якось впаде в нокдаун, то це вже буде якась трошки ганьба для боксерів. Тому на ньому була дуже велика відповідальність, він повинен був вийти і…
Те, що він зробив — те він і зробив, можна так сказати. І цим він довів, що боксери — це боксери, а UFC-шники — трошки інша історія", — сказав Захожий.
Зазначимо, Олександр допомагав Нганну готуватися до обох поєдинків. Сам Захожий нещодавно брутально нокаутвав німця Граніта Шала та здобув титул чемпіона EBU в надважкій вазі.