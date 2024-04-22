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Дерев’янченко показав символічний пояс за найкращий бій 2023 року

Сьогодні 10:11 115 0
Дерев’янченко показав символічний пояс за найкращий бій 2023 року
#Сергій Дерев'янченко, #Хайме Мунгуя

Джерело - Інстаграм Сергія Дерев’янченка.

Український боксер другої середньої ваги Сергій Дерев’янченко (15-5, 10 КО) показав символічний пояс, яким його нагородили за найкращий бій минулого року проти Хайме Мунгуї (43-0, 34 КО). 

Світлиною з подарунком від Асоціації журналістів Америки, які висвітлюють бокс, українець поділився у своєму Instagram. 

Нагадаємо, бій між Дерев’янченком та Мунгуєю відбувся в червні минулого року. 38-річний українець був надзвичайно близьким до вражаючого апсету, але судді все ж віддали перемогу мексиканцю — 113-114, 112-115, 113-114. 

На минулих вихідних Сергій повернувся на ринг. На вечорі боксу в Нью-Йорку уродженець Феодосії декласував американця Вона Александера

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