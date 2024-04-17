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Хргович: Я впевнений, що поб'ю Усика

Сьогодні 15:58 66 0
Хргович: Я впевнений, що поб'ю Усика
#Олександр Усик, #Філіп Хргович

Джерело - BoxNation.

Обов'язковий претендент на титул IBF у надважкій вазі Філіп Хргович завдав би першої поразки чемпіону WBA, WBO та IBF Олександру Усику.

Про це заявив хорват у коментарі BoxNation.

"Я впевнений, що здолаю будь-кого. Так що я поб'ю Усика. Якщо я і не поб'ю його, то виступлю набагато краще, ніж Дюбуа. Він однозначно мене не зупинить. 

Усик - відмінний, приголомшливий боєць, але я думаю, що виступлю набагато краще", - сказав Хргович.

Нагадаємо, наступний поєдинок Філіп проведе проти британця Даніеля Дюбуа. Бій відбудеться 1 червня в межах вечора боксу між промоутерськими компаніями Matchroom Boxing і Queensberry Promotions.

Хорват є обов’язковим претендентом на пояс IBF у хевівейті, яким володіє український чемпіон Олександр Усик. Переможець бою Усика з Тайсоном Ф’юрі буде зобов’язаний провести захист титулу без будь-яких проміжних поєдинків. 

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