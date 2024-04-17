Хргович: Я впевнений, що поб'ю Усика

Обов'язковий претендент на титул IBF у надважкій вазі Філіп Хргович завдав би першої поразки чемпіону WBA, WBO та IBF Олександру Усику.

Про це заявив хорват у коментарі BoxNation.

"Я впевнений, що здолаю будь-кого. Так що я поб'ю Усика. Якщо я і не поб'ю його, то виступлю набагато краще, ніж Дюбуа. Він однозначно мене не зупинить.

Усик - відмінний, приголомшливий боєць, але я думаю, що виступлю набагато краще", - сказав Хргович.