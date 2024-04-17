Хргович: Я впевнений, що поб'ю Усика

Джерело - BoxNation.
Обов'язковий претендент на титул IBF у надважкій вазі Філіп Хргович завдав би першої поразки чемпіону WBA, WBO та IBF Олександру Усику.
Про це заявив хорват у коментарі BoxNation.
"Я впевнений, що здолаю будь-кого. Так що я поб'ю Усика. Якщо я і не поб'ю його, то виступлю набагато краще, ніж Дюбуа. Він однозначно мене не зупинить.
Усик - відмінний, приголомшливий боєць, але я думаю, що виступлю набагато краще", - сказав Хргович.
Нагадаємо, наступний поєдинок Філіп проведе проти британця Даніеля Дюбуа. Бій відбудеться 1 червня в межах вечора боксу між промоутерськими компаніями Matchroom Boxing і Queensberry Promotions.
Хорват є обов’язковим претендентом на пояс IBF у хевівейті, яким володіє український чемпіон Олександр Усик. Переможець бою Усика з Тайсоном Ф’юрі буде зобов’язаний провести захист титулу без будь-яких проміжних поєдинків.