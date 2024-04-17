Клімас: Ломаченко — один з найвеличніших бійців в історії

Джерело - Чемпіон.

Егіс Клімас, менеджер Василя Ломаченка (17-3, 11 КО), вважає українця одним з найвеличніших боксерів у історії.

Про це він розповів порталу Pro Boxing Fans.

"Знаєте, йде багато негативу і заздрощів. Я думаю, що Лома — один з найвеличніших бійців в історії, я б навіть так сказав. Можливо, він занадто амбіційний, можливо, він хоче досягти майже неможливого.

Я не кажу про суддівство, тому що воно для Ломи було жахливим. В двох поєдинках, особливо проти Хейні. Якщо говорити про бій з Теофімо, то можна сказати, що він був близьким, то проти Хейні це було жахливо", — сказав Клімас.

Нагадаємо, Ломаченко проведе бій проти Джорджа Камбосос за вакантний пояс IBF 12 травня в Австралії.

У своєму останньому поєдинку Василь у травні 2023-го програв Девіну Хейні рішенням суддів. Водночас австралієць у липні рішенням більшості суддів здолав Максі Г’юза.