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Камбосос - про поєдинок з Ломаченком: Це буде незабутній бій

Сьогодні 18:20 133 0
Камбосос - про поєдинок з Ломаченком: Це буде незабутній бій
#Джордж Камбосос, #Василь Ломаченко

Джерело - Sky Sports.

Австралійський боксер Джордж Камбосос (21-2, 10 KO) вважає, що бій проти українця Василя Ломаченка (17-3, 11 КО) буде незабутнім.

Його слова передає Sky Sports.

"Це той хлопець, який раніше був бійцем номер один у світі, чемпіоном світу в трьох дивізіонах, дворазовим золотим олімпійським медалістом. Тож ми цілком розуміємо його заслуги, і, звичайно, поважаємо його за те, що він зробив, і поза боксом він дуже хороша фігура для спорту.

Але ми також поважаємо те, що нам вдалося зробити. Стилі створюють бої. І я справді вірю, що це буде незабутній бій", - сказав Джордж.

Нагадаємо, бій Ломаченко - Камбосос за вакантний пояс IBF відбудеться 12 травня Австралії.

У своєму останньому поєдинку Василь у травні 2023-го програв Девіну Хейні рішенням суддів. Водночас австралієць у липні рішенням більшості суддів здолав Максі Г’юза.

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