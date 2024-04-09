Камбосос - про поєдинок з Ломаченком: Це буде незабутній бій

Австралійський боксер Джордж Камбосос (21-2, 10 KO) вважає, що бій проти українця Василя Ломаченка (17-3, 11 КО) буде незабутнім.

Його слова передає Sky Sports.

"Це той хлопець, який раніше був бійцем номер один у світі, чемпіоном світу в трьох дивізіонах, дворазовим золотим олімпійським медалістом. Тож ми цілком розуміємо його заслуги, і, звичайно, поважаємо його за те, що він зробив, і поза боксом він дуже хороша фігура для спорту.

Але ми також поважаємо те, що нам вдалося зробити. Стилі створюють бої. І я справді вірю, що це буде незабутній бій", - сказав Джордж.