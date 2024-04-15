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07.04.2024 07:40 1094

Берінчик прибув прибув до США на бій з Наваратте

Сьогодні 16:41 146 0
Берінчик прибув прибув до США на бій з Наваратте
#Денис Берінчик

Джерело - Чемпіон.

Український боксер легкої ваги Денис Берінчик (18-0, 9 КО) прибув до США для підготовки до бою за вакантний титул WBO проти Емануеля Наваррете (38-1-1, 31 КО).

Про це він повідомив в Instagram.

Бій відбудеться 18 травня на Pechanga Arena в американському Сан-Дієго. На кону стоятиме пояс чемпіона світу в легкій вазі за версією WBO.

Українець вже активно готується до одного з найважливіших випробувань у кар’єрі. Нещодавно Денис провів спаринг проти чемпіона Європи Юрія Шестака. 

Мексиканський боксер побореться за пояс у четвертій ваговій категорії.  У своєму останньому протистоянні він не зміг визначити сильнішого з Робсоном Консейсао.

Денис у серпні минулого року переміг Ентоні Їгіта (27-4-1, 10 КО). Українець вдало провів чемпіонські раунди та здобув перемогу одностайним рішенням суддів - 117:111, 115:113, 116:112.

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