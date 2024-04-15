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07.04.2024 07:40 1066

Українські боксери здобули 22 медалі на юнацькому чемпіонаті Європи

Сьогодні 00:25 90 0
Українські боксери здобули 22 медалі на юнацькому чемпіонаті Європи

Джерело - Чемпіон.

Збірна України посіла перше загальнокомандне місце на чемпіонаті Європи з боксу серед молоді.

Українці здобули 22 медалі, з яких 8 золотих, 8 срібних та 6 бронзових.

На найвищу сходинку європейської першості піднялись:

  • - Таїсія Покусай (52 кг);
  • - Анастасія Таран (70 кг);
  • - Максим Зименко (51 кг);
  • - Расул Гулієв (57 кг);
  • - Артур Кузьменко (63,5 кг);
  • - Марк Ломакін (67 кг);
  • - Нікіта Захарченко (75 кг);
  • - Микола Лактіонов (86 кг).

Віцечемпіонами ЧЄ стали: 

  • - Вікторія Захарчук (60 кг);
  • - Юлія Ступакова (63 кг);
  • - Ольга Пилипчук (75 кг);
  • - Каріна Звєрєва (81+ кг);
  • - Олександр Звєрєв (48 кг);
  • - Максим Чекін (54 кг);
  • - Богдан Челдик (60 кг);
  • - Олег Гічва (71 кг);

Бронзові нагороди здобули:

  • - Соломія Линів (48 кг);
  • - Божена Мельник (54 кг);
  • - Ангеліна Некрасова (66 кг);
  • - Єлізавета Безверхня (81 кг);
  • - Руслан Пережилов (92 кг);
  • - Олександр Слєсарєв (92+ кг).

Додамо, що представника вагової категорії 51 кілограм Максима Зименко було визнано найкращим боксером Чемпіонату Європи серед молоді! 👏🏻 Нагороду він отримав із рук виконуючого обовʼязки президента Федерації боксу України Олега Ільченка. 

Вісім разів у хорватському Поречі лунав гімн України на честь наших переможців. Феноменальний виступ української команди під керівництвом головних тренерів Олега Кудінова та Валерія Хлистова.

Напередодні український боксер Олександр Захожий (19-0, 15 КО) у межах вечора боксу в Німеччині достроково переміг місцевого бійця Граніта Шала (15-1, 5 КО).

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