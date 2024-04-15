Українські боксери здобули 22 медалі на юнацькому чемпіонаті Європи

Джерело - Чемпіон.

Збірна України посіла перше загальнокомандне місце на чемпіонаті Європи з боксу серед молоді.

Українці здобули 22 медалі, з яких 8 золотих, 8 срібних та 6 бронзових.

На найвищу сходинку європейської першості піднялись:

- Таїсія Покусай (52 кг);

- Анастасія Таран (70 кг);

- Максим Зименко (51 кг);

- Расул Гулієв (57 кг);

- Артур Кузьменко (63,5 кг);

- Марк Ломакін (67 кг);

- Нікіта Захарченко (75 кг);

- Микола Лактіонов (86 кг).

Віцечемпіонами ЧЄ стали:

- Вікторія Захарчук (60 кг);

- Юлія Ступакова (63 кг);

- Ольга Пилипчук (75 кг);

- Каріна Звєрєва (81+ кг);

- Олександр Звєрєв (48 кг);

- Максим Чекін (54 кг);

- Богдан Челдик (60 кг);

- Олег Гічва (71 кг);

Бронзові нагороди здобули:

- Соломія Линів (48 кг);

- Божена Мельник (54 кг);

- Ангеліна Некрасова (66 кг);

- Єлізавета Безверхня (81 кг);

- Руслан Пережилов (92 кг);

- Олександр Слєсарєв (92+ кг).

Додамо, що представника вагової категорії 51 кілограм Максима Зименко було визнано найкращим боксером Чемпіонату Європи серед молоді! 👏🏻 Нагороду він отримав із рук виконуючого обовʼязки президента Федерації боксу України Олега Ільченка.

Вісім разів у хорватському Поречі лунав гімн України на честь наших переможців. Феноменальний виступ української команди під керівництвом головних тренерів Олега Кудінова та Валерія Хлистова.

Напередодні український боксер Олександр Захожий (19-0, 15 КО) у межах вечора боксу в Німеччині достроково переміг місцевого бійця Граніта Шала (15-1, 5 КО).