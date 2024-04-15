Українські боксери здобули 22 медалі на юнацькому чемпіонаті Європи

Джерело - Чемпіон.
Збірна України посіла перше загальнокомандне місце на чемпіонаті Європи з боксу серед молоді.
Українці здобули 22 медалі, з яких 8 золотих, 8 срібних та 6 бронзових.
На найвищу сходинку європейської першості піднялись:
- - Таїсія Покусай (52 кг);
- - Анастасія Таран (70 кг);
- - Максим Зименко (51 кг);
- - Расул Гулієв (57 кг);
- - Артур Кузьменко (63,5 кг);
- - Марк Ломакін (67 кг);
- - Нікіта Захарченко (75 кг);
- - Микола Лактіонов (86 кг).
Віцечемпіонами ЧЄ стали:
- - Вікторія Захарчук (60 кг);
- - Юлія Ступакова (63 кг);
- - Ольга Пилипчук (75 кг);
- - Каріна Звєрєва (81+ кг);
- - Олександр Звєрєв (48 кг);
- - Максим Чекін (54 кг);
- - Богдан Челдик (60 кг);
- - Олег Гічва (71 кг);
Бронзові нагороди здобули:
- - Соломія Линів (48 кг);
- - Божена Мельник (54 кг);
- - Ангеліна Некрасова (66 кг);
- - Єлізавета Безверхня (81 кг);
- - Руслан Пережилов (92 кг);
- - Олександр Слєсарєв (92+ кг).
Додамо, що представника вагової категорії 51 кілограм Максима Зименко було визнано найкращим боксером Чемпіонату Європи серед молоді! 👏🏻 Нагороду він отримав із рук виконуючого обовʼязки президента Федерації боксу України Олега Ільченка.
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