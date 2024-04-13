Ф’юрі: Пішов би з Джошуа на пиво

Джерело - The Stomping Ground.

Чемпіон WBC в надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) не вважає, своїми висловлюваннями зіпсував взаємини з ексчемпіоном світу Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО).

Про це "Циганський король" заявив в інтерв’ю The Stomping Ground.

"Через те, що я назвав його сосискою? Хіба він казав на мою адресу щось погане? Або я йому? Якби він зараз був тут, ми б пішли на пиво та з’їли по сендвічу з джемом. Або я б запросив його на рибу з чипсами. Я б привів його додому, щоб він познайомився та сфотографувався з моїми дітьми", — сказав Ф’юрі.

Також Тайсон назвав місце, де може відбутися його потенційний бій з ЕйДжеєм. Очікується, що Джошуа буде одним із головних претендентів на поєдинок з абсолютним чемпіоном світу, який визначиться вже 18 травня.