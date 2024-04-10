Бронер назвав свого наступного суперника

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон у чотирьох дивізіонах Едрієн Бронер (35-4-1, 24 KO) повернеться на ринг 31 травня.

Про це боксер повідомив в Instagram.

Його суперником стане американський боєць Блер Коббс.

"31 травня повернення The Can Man, Блер Коббс, іди й візьми це", - написав Бронер.

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Нагадаємо, свій останній бій 34-річний Бронер провів у червні 2023 року, коли переміг Білла Гатчінсона (20-3-4, 9 KO) одноголосним рішенням суддів. У грудні він повинен був боксувати з Крісом Говардом, але знявся через травму.

34-річний Коббс востаннє бився у серпні 2022 року, коли переміг ексчемпіона світу Моріса Гукера.