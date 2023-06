Колишній чемпіон у чотирьох дивізіонах Едрієн Бронер (35-4-1, 24 KO) здобув перемогу над представником напівсередньої ваги Біллом Гатчінсоном (20-3-4, 9 KO).

Зірковий боксер не залишив шансів своєму супернику, вигравши бій одноголосним рішенням суддів: 100-90, 99-91, 99-91.

Зазначимо, що востаннє Бронер виходив у ринг у лютому 2021 року, коли одностайним рішенням суддів переміг Ховані Сантьяго.

Adrien Broner wins by unanimous decision (100-90, 99-91, 99-91).



Broner first fight back after 2 years and wins a complete shutout (10-0) against the Lawyer Bill Hutchinson.#BronerHutchinson #Boxing



