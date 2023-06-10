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Бронер знищив суперника в першому своєму бою за два роки

Сьогодні 09:26 198 0
Бронер знищив суперника в першому своєму бою за два роки
Фото Getty Images
#Едрієн Бронер

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон у чотирьох дивізіонах Едрієн Бронер (35-4-1, 24 KO) здобув перемогу над представником напівсередньої ваги Біллом Гатчінсоном (20-3-4, 9 KO).

Зірковий боксер не залишив шансів своєму супернику, вигравши бій одноголосним рішенням суддів: 100-90, 99-91, 99-91.

Зазначимо, що востаннє Бронер виходив у ринг у лютому 2021 року, коли одностайним рішенням суддів переміг Ховані Сантьяго.

Раніше повідомлялося, що Гвоздик допоможе Альваресу підготуватися до реваншу з росіянином.

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