Ще один український боксер отримав шанс на чемпіонський бій

Джерело - Boxing Scene.

Український боксер Арнольд Хегай (21-1-1, 13 КО) проведе бій проти південноафриканця Лерато Дламіні (20-2, 11 КО).

Про це повідомляє Boxing Scene.

На кону стоятиме статус першого претендента на титул чемпіона IBF у напівлегкій вазі, яким володіє Луїс Лопес (29-2, 16 КО). Українець та його суперник посідають відповідно третє та друге місця в рейтингу бійців напівлегкого дивізіону. Перша сходинка - наразі вакантна.

Дата та місце майбутнього поєдинку поки невідомі. Найближчим часом представники боксерів проведуть переговори, щоб домовитися про умови бою.

Нагадаємо, що свій останній бій Хегай провів у січні цього року. 31-річний український напівлегковаговик технічним нокаутом переміг іспанця Хона Мартінеса.

На 2024 рік заплановано вже 5 чемпіонських поєдинків за участю українських боксерів. Якщо Хегай переможе Дламіні, то буде шостий.

Чемпіонські бої українських боксерів у 2024 році.