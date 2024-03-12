Головне
Костюк упевнено розібралася з росіянкою Павлюченковою в 4-му колі Індіан-Веллса
Сьогодні 23:34 77
Прометей поступився Бургу та вилетів з Єврокубку
Сьогодні 22:56 133
Любенович: Усе правильно робили, але трохи не вистачило, щоб забити
Сьогодні 21:38 207
Юнацька збірна України здобула путівку на Євро-2024 (U-17)
Сьогодні 21:20 4584
Пушич прокоментував виключення Чигринського із заявки на УПЛ
Сьогодні 21:20 361
Кременчук повів у рахунку в півфінальній серії ЧУ проти Дніпра
Сьогодні 20:55 1746
Ще один український боксер отримав шанс на чемпіонський бій
Сьогодні 20:36 387
Шахтар розібрався з Минаєм в 21 турі УПЛ
Сьогодні 19:55 2833
Ванат прокоментував суддівство в матчі Динамо — Зоря
Сьогодні 19:40 454
Динамо на засніженому полі здолало Зорю в матчі 21 туру УПЛ
Сьогодні 17:26 5195
Прямі трансляції

Ще один український боксер отримав шанс на чемпіонський бій

Сьогодні 20:36 387 0
Ще один український боксер отримав шанс на чемпіонський бій
#IBF, #Арнольд Хегай, #Теофімо Лопес

Джерело - Boxing Scene.

Український боксер Арнольд Хегай (21-1-1, 13 КО) проведе бій проти південноафриканця Лерато Дламіні (20-2, 11 КО).

Про це повідомляє Boxing Scene.

На кону стоятиме статус першого претендента на титул чемпіона IBF у напівлегкій вазі, яким володіє Луїс Лопес (29-2, 16 КО). Українець та його суперник посідають відповідно третє та друге місця в рейтингу бійців напівлегкого дивізіону. Перша сходинка - наразі вакантна.

Дата та місце майбутнього поєдинку поки невідомі. Найближчим часом представники боксерів проведуть переговори, щоб домовитися про умови бою.

Нагадаємо, що свій останній бій Хегай провів у січні цього року. 31-річний український напівлегковаговик технічним нокаутом переміг іспанця Хона Мартінеса.

На 2024 рік заплановано вже 5 чемпіонських поєдинків за участю українських боксерів. Якщо Хегай переможе Дламіні, то буде шостий.

Чемпіонські бої українських боксерів у 2024 році.

  • 30 Березня. Богачук - Фундора (WBC, середня вага)
  • 12 травня. Ломаченко - Комбосос (IBF, легка вага)
  • 18 травня. Берінчик - Наваретте (WBO, легка вага)
  • 18 травня. Усик - Ф'юрі (WBC, WBA, WBO, IBF, важка вага)
  • 15 червня. Гвоздик - Бенавідес (тимчасовий титул WBC, напівважка вага)

Коментарі ()
Популярне зараз
Тренер боснійців: Ситуація в Україні - це їхні проблеми Тренер боснійців: Ситуація в Україні - це їхні проблеми 22898 2
Дніпро-1 не зміг здолати ЛНЗ Черкаси у 21 турі УПЛ Дніпро-1 не зміг здолати ЛНЗ Черкаси у 21 турі УПЛ 3392 1
Юнацька збірна України здобула путівку на Євро-2024 (U-17) Юнацька збірна України здобула путівку на Євро-2024 (U-17) 4584
Джокович сенсаційно поступився 20-річному італійцеві в третьому колі Індіан-Веллса Джокович сенсаційно поступився 20-річному італійцеві в третьому колі Індіан-Веллса 4261
Динамо на засніженому полі здолало Зорю в матчі 21 туру УПЛ Динамо на засніженому полі здолало Зорю в матчі 21 туру УПЛ 5195
Мінмолодьспорту визнало один з клубів УПЛ критично важливим, працівники отримали бронь від мобілізації Мінмолодьспорту визнало один з клубів УПЛ критично важливим, працівники отримали бронь від мобілізації 8116 3
Рекомендуємо
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 80430
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 12968
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 337102 9
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 158170
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 5859 2
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 104486