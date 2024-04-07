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Усик вірить, що зможе провести бій на НСК Олімпійський

Сьогодні 11:17 3309 0
Усик вірить, що зможе провести бій на НСК Олімпійський
#Олександр Усик

Джерело - Seconds Out.

Чемпіон світу в надважкій вазі за версією WBO, WBA, IBF та IBO Олександр Усик (21-0, 14 КО) вважає, що проведення бою на НСК "Олімпійський" — це питання часу. 

Про своє бажання битися в рідній країні українець розповів в інтерв’ю Seconds Out. 

"Не якщо, а коли. Слухайте, я хочу битися в Україні, на великому стадіоні "Олімпійський". Моя мета – влаштувати поєдинок на цьому стадіоні. Думаю, я це зроблю", — сказав Усик. 

Зазначимо, що 8 професійних боїв Олександр провів в Україні. 5 поєдинків Усика пройшли у столичному Палаці спорту, ще по одному — в Броварах, Одесі та Львові. 

Також чемпіон заявив, що пробачив Ентоні Джошуа за дебош після бою-реваншу. 

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