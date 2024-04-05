Без проблем, Ентоні: Усик прийняв вибачення від Джошуа

Джерело - Seconds Out.

Чемпіон світу в надважкій вазі за версією WBO, WBA, IBF та IBO Олександр Усик (21-0, 14 КО) вибачив Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО) за його поведінку після другого очного бою.

Українець розповів про взаємини з колишнім суперником в інтерв’ю Seconds Out.

"Я не тримаю зла на Джошуа, бо поважаю його. Він чудова людина, боксер, олімпійський призер, дворазовий світовий чемпіон. Думаю, це були емоції. Я поважаю його як людину. Без проблем, Ентоні", — сказав Усик.

Нагадаємо, після поєдинку Олександра та Ентоні в серпні 2022 року британець викинув пояси українця за ринг. В одному з інтерв’ю Джошуа розповів, що попросив Володимира Кличка поплескати Усика по плечу та передати йому вибачення.