Воррен вважає, що Усик спробує скористатися слабкістю Ф’юрі

Голова промоутерської компанії Queensbury Promotions Френк Воррен вважає, що Олександр Усик буде намагатися атакувати розсічення Тайсона Ф’юрі.

Про це британський промоутер заявив в інтерв’ю Sky Sports.

"Звісно, він спробує зробити це. Але у Тайсона було й гірше розсічення у бою з Отто Волліном. У нього було жахливе розсічення, але він упевнено виграв той поєдинок. У Ф'юрі є план А, план B і план С, і, що важливіше, він має велике серце. Якщо Тайсон побачить слабке місце, то одразу ж скористається цим, саме тому бій буде таким захоплюючим", - сказав Воррен.