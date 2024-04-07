Воррен вважає, що Усик спробує скористатися слабкістю Ф’юрі

Джерело - Sky Sports.
Голова промоутерської компанії Queensbury Promotions Френк Воррен вважає, що Олександр Усик буде намагатися атакувати розсічення Тайсона Ф’юрі.
Про це британський промоутер заявив в інтерв’ю Sky Sports.
"Звісно, він спробує зробити це. Але у Тайсона було й гірше розсічення у бою з Отто Волліном. У нього було жахливе розсічення, але він упевнено виграв той поєдинок. У Ф'юрі є план А, план B і план С, і, що важливіше, він має велике серце. Якщо Тайсон побачить слабке місце, то одразу ж скористається цим, саме тому бій буде таким захоплюючим", - сказав Воррен.
Нагадаємо, на початку лютого Ф’юрі зазнав розсічення, спарингуючи з хорватським боксером Агроном Смакічі. Через це бій за звання абсолютного чемпіона світу довелося перенести з 17 лютого на 18 травня.