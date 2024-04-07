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Воррен вважає, що Усик спробує скористатися слабкістю Ф’юрі

Сьогодні 09:31 96 0
Воррен вважає, що Усик спробує скористатися слабкістю Ф’юрі
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі, #Френк Воррен

Джерело - Sky Sports.

Голова промоутерської компанії Queensbury Promotions Френк Воррен вважає, що Олександр Усик буде намагатися атакувати розсічення Тайсона Ф’юрі. 

Про це британський промоутер заявив в інтерв’ю Sky Sports. 

"Звісно, він спробує зробити це. Але у Тайсона було й гірше розсічення у бою з Отто Волліном. У нього було жахливе розсічення, але він упевнено виграв той поєдинок. У Ф'юрі є план А, план B і план С, і, що важливіше, він має велике серце. Якщо Тайсон побачить слабке місце, то одразу ж скористається цим, саме тому бій буде таким захоплюючим", - сказав Воррен. 

Нагадаємо, на початку лютого Ф’юрі зазнав розсічення, спарингуючи з хорватським боксером Агроном Смакічі. Через це бій за звання абсолютного чемпіона світу довелося перенести з 17 лютого на 18 травня. 

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