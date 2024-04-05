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Читаю книжки, спілкуюся з рідними: Усик розповів, чим займається в тренувальному таборі

Сьогодні 19:50 90 0
Читаю книжки, спілкуюся з рідними: Усик розповів, чим займається в тренувальному таборі
#Олександр Усик

Джерело - Seconds Out.

Чемпіон світу в надважкій вазі за версією WBO, WBA, IBF та IBO Олександр Усик (21-0, 14 КО) намагається не витрачати час на непотрібні речі під час підготовки до бою з Тайсоном Ф’юрі (34-0-1, 24 КО). 

Про щоденну рутину свого тренувального табору українець розповів в інтерв’ю Seconds Out. 

"Не стежу за інстаграмом, фейсбуком і Тайсоном Ф’юрі. Я зосереджений лише на своїй підготовці, таборі, моїй родині та команді. Зараз я взагалі не сиджу в інстаграмі. Зараз для мене це марна трата часу. Я читаю книжки, спілкуюся з родиною. Я не знаю, що відбувається поза моїм табором та домом. 

У мене є дві книжки. Перша – це книга з психології, а друга — це книжка колишнього президента України Кучми "Україна — не Росія", – сказав Усик. 

Нагадаємо, бій Усик – Ф’юрі відбудеться 18 травня 2024 року. Поєдинок було заплановано на 17 лютого, однак через травму, яку британець отримав під час одного зі спарингів, його довелося відкласти.

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