Top Rank представив бій Берінчик - Наваррете

Джерело - Чемпіон.

Top Rank представив постер бою Дениса Берінчика (18-0, 9 КО) проти мексиканця Емануеля Наваррете (38-1-1, 31 КО) за пояс WBO.

Бій відбудеться 18 травня на Pechanga Arena в американському Сан-Дієго. На кону стоятиме пояс чемпіона світу в легкій вазі за версією WBO.

Українець вже активно готується до одного з найважливіших випробувань у кар’єрі. Нещодавно Денис провів спаринг проти чемпіона Європи Юрія Шестака.

Мексиканський боксер побореться за пояс у четвертій ваговій категорії. У своєму останньому протистоянні він не зміг визначити сильнішого з Робсоном Консейсао.

Денис у серпні минулого року переміг Ентоні Їгіта (27-4-1, 10 КО). Українець вдало провів чемпіонські раунди та здобув перемогу одностайним рішенням суддів - 117:111, 115:113, 116:112.