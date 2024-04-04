Top Rank представив бій Берінчик - Наваррете

Джерело - Чемпіон.
Top Rank представив постер бою Дениса Берінчика (18-0, 9 КО) проти мексиканця Емануеля Наваррете (38-1-1, 31 КО) за пояс WBO.
Бій відбудеться 18 травня на Pechanga Arena в американському Сан-Дієго. На кону стоятиме пояс чемпіона світу в легкій вазі за версією WBO.
Українець вже активно готується до одного з найважливіших випробувань у кар’єрі. Нещодавно Денис провів спаринг проти чемпіона Європи Юрія Шестака.
𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 𝐏𝐎𝐒𝐓𝐄𝐑 𝐃𝐑𝐎𝐏 🏆#NavarreteBerinchyk | On-sale Friday pic.twitter.com/3QaVWjEIVF— Top Rank Boxing (@trboxing) April 3, 2024
Мексиканський боксер побореться за пояс у четвертій ваговій категорії. У своєму останньому протистоянні він не зміг визначити сильнішого з Робсоном Консейсао.
Денис у серпні минулого року переміг Ентоні Їгіта (27-4-1, 10 КО). Українець вдало провів чемпіонські раунди та здобув перемогу одностайним рішенням суддів - 117:111, 115:113, 116:112.