Не такий страшний чорт, як його малюють: Голуб оцінив суперника Берінчика

Єгор Голуб, тренер Дениса Берінчика (18-0, 9 КО), вважає, що його підопічному під силу перемогти Еммануеля Наваррете (38-1-1, 31 КО) в бою за вакантний титул WBO в легкій вазі.

Стиль майбутнього суперника Берінчика Голуб розібрав в інтерв’ю Vringe.

"Стиль мексиканський. Іде вперед. Тисне. Б’ється. Типовий мексиканський бокс. Стиль – робити все для того, щоб перемогти. Не розкриватиму всі карти. А то Наваррете зараз швидко мову вивчить і прочитає інтерв’ю. Він прийде до нашої ваги, а не ми прийдемо до нього. Він прийде в ту вагу, де Денис провів всю свою професійну кар'єру. Наваррете боксував 55 кг, 57 кг, 59 кг. Але 61 кг – це не 59 кг.