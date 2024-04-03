Не такий страшний чорт, як його малюють: Голуб оцінив суперника Берінчика

Джерело - Vringe.
Єгор Голуб, тренер Дениса Берінчика (18-0, 9 КО), вважає, що його підопічному під силу перемогти Еммануеля Наваррете (38-1-1, 31 КО) в бою за вакантний титул WBO в легкій вазі.
Стиль майбутнього суперника Берінчика Голуб розібрав в інтерв’ю Vringe.
"Стиль мексиканський. Іде вперед. Тисне. Б’ється. Типовий мексиканський бокс. Стиль – робити все для того, щоб перемогти. Не розкриватиму всі карти. А то Наваррете зараз швидко мову вивчить і прочитає інтерв’ю. Він прийде до нашої ваги, а не ми прийдемо до нього. Він прийде в ту вагу, де Денис провів всю свою професійну кар'єру. Наваррете боксував 55 кг, 57 кг, 59 кг. Але 61 кг – це не 59 кг.
Ми його шануємо, але не боїмося. Як кажуть, не такий страшний чорт, як його малюють. Ми впевнені у собі. Впевнені у своїх силах. Я впевнений у Денисі. І впевнений у собі. Вірю, що все буде гаразд. Вірю, що пояс приїде до України. Адже Денис цього заслуговує", - сказав Голуб.
Нагадаємо, бій між Берінчиком та Наваррете відбудеться 18 травня в Сан-Дієго, США. Українець вже активно готується до одного з найважливіших випробувань у кар’єрі. Нещодавно Денис провів спаринг проти чемпіона Європи Юрія Шестака.