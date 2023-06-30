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4 роки тому український боксер змусив Путіна слухати гімн України: відео та фото

Сьогодні 11:20 🔥🔥🔥 380 0
4 роки тому український боксер змусив Путіна слухати гімн України: відео та фото
#Європейські ігри, #Путін, #Олександр Хижняк

Джерело - Чемпіон.

30 червня 2019 року український боксер Олександр Хижняк, завоювавши золоту медаль на Європейських іграх, що проходили в Мінську, змусив президента росії (терористичної держави) владіміра путіна слухати гімн України.

путін тоді прибув до столиці Білорусі на фінальні бої боксерського турніру за запрошенням організаторів Ігор. І змушений був почути український гімн на честь найкращого бійця світу в аматорському боксі, який впевнено переміг у ваговій категорії до 75 кілограмів, здолавши у вирішальному поєдинку італійця Сальваторе Кавалларо.

Гімн України під час нагородження Олександра Хижняка 

Збірна України на Європейських іграх-2019 здобула 51 медаль, зокрема 16 золотих, 17 срібних і 18 бронзових. У загальнокомандному заліку наша команда посіла 3 місце.

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