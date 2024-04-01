Джерело - Комсомольская правда.

Колишній російський боксер Олександр Повєткін заявив, що невдовзі планує повернутися у професійний бокс.

Слова жертви Володимира Кличка цитує російське пропагандистське видання "Комсомольская правда".

"Звісно, я дуже хочу повернутися. Поки що мені не дозволяє здоров’я, але це буде дуже скоро. Хочу зустрітися на рингу з Ділліаном Вайтом, якому я програв останній раз", - сказав Повєткін.

Нагадаємо, що наприкінці минулого року Повєткін приєднався до "Команди Путіна", яка агітувала за кремлівського диктатора на нещодавніх "виборах" президента РФ.

Востаннє 44-річний прихильник Путіна виходив на ринг понад три роки тому. В березні 2021-го він був нокаутований Ділліаном Вайтом.