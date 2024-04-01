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Член команди Путіна анонсував повернення у бокс

Сьогодні 14:36 151 0
Член команди Путіна анонсував повернення у бокс
#Повєткін

Джерело - Комсомольская правда.

Колишній російський боксер Олександр Повєткін заявив, що невдовзі планує повернутися у професійний бокс. 

Слова жертви Володимира Кличка цитує російське пропагандистське видання "Комсомольская правда". 

"Звісно, я дуже хочу повернутися. Поки що мені не дозволяє здоров’я, але це буде дуже скоро. Хочу зустрітися на рингу з Ділліаном Вайтом, якому я програв останній раз", - сказав Повєткін. 

Нагадаємо, що наприкінці минулого року Повєткін приєднався до "Команди Путіна", яка агітувала за кремлівського диктатора на нещодавніх "виборах" президента РФ. 

Востаннє 44-річний прихильник Путіна виходив на ринг понад три роки тому. В березні 2021-го він був нокаутований Ділліаном Вайтом. 

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