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Бєй пєтуха: 10 років тому Кличко декласував росіянина Повєткіна в Москві

Сьогодні 11:59 Valeriy Ruchka 8708 0
Бєй пєтуха: 10 років тому Кличко декласував росіянина Повєткіна в Москві

Джерело - Чемпіон.

Шість років тому Володимир Кличко у ринзі бився з Олександром Повєткіним. Бій відбувався від першого і до останнього раунду під диктування українця. Тому закономірною стала перемога одноголосним рішенням суддів на користь Володимира Кличка.

Повєткін виявився не в змозі хоч чим-небудь здивувати. Володимир розстрілював його з дальньої дистанції та навалювався в клінчі. Кличко став автором перших нокдаунів у кар'єрі Олександра: один - у другому раунді й ще три - в сьомому. У 11-му рефері зняв з нього очко - за поштовх, але на перемогу одноголосним рішенням суддів це ніяк не вплинуло. Цифри на трьох картках були однаковими - 119-104.

Поєдинок також запам'ятався численними вигуками тренерів і вболівальників Повєткіна, які чітко було чути під час трансляції. "Відбивай руки йому", "Бєй пєтуха!", "Саня, давай по-братскі" - ці фрази миттєво розлетілися інтернетом.

А промову після бою Володимиру довелося промовляти під свист трибун.

Сам Володимир так прокоментував поєдинок:

«Непростий бій, Олександр виявив характер, але я сьогодні був кращим. Я не звертав уваги на реакцію залу. Не вважаю, що бився брудно і часто порушував правила. В деякі моменти Повєткін був сам винен в тому, що відбувалося - він занадто низько нахилявся і складалося враження, що я навалюється на нього зверху».

Повєткін же був небагатослівний:

«Я буду тренуватися ще сильніше, ще краще. І я виграю. Сьогодні Володимир був кращим».

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