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Арум: Що буде, якщо Ф’юрі переможе Усика в односторонньому бою?

Сьогодні 14:10 61 0
Арум: Що буде, якщо Ф’юрі переможе Усика в односторонньому бою?
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі, #Боб Арум

Джерело - Daily Mail.

Якщо Тайсон Ф’юрі легко переможе Олександра Усика, то наступним поєдинком "Циганського короля" має стати протистояння з Ентоні Джошуа. 

Так вважає промоутер Боб Арум, чиї слова цитує Daily Mail. 

"Що станеться, якщо бій Ф'юрі — Усик стане класикою? Якщо поєдинок буде настільки захоплюючим, то публіка захоче побачити його знову. Тоді це, безумовно, переважить бій Ф’юрі проти Джошуа, і згідно з контрактом, має відбутиися реванш. 

Що буде, якщо Ф’юрі переможе Усика в односторонньому бою? Тоді, можливо, всі сядуть з Його Високоповажністю Туркі Аль аш-Шейхом і домовляться про бій Ф'юрі- Джошуа. Якщо виграє Усик, то я не думаю, що буде великий попит на його бій з Джошуа, бо вони билися двічі, і Усик двічі переміг його", - сказав Арум. 

Поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі заплановано на 18 травня. Напередодні Туркі Аль аш-Шейх повідомив, які бої пройдуть в андеркарді

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