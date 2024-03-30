Арум: Що буде, якщо Ф’юрі переможе Усика в односторонньому бою?

Якщо Тайсон Ф’юрі легко переможе Олександра Усика, то наступним поєдинком "Циганського короля" має стати протистояння з Ентоні Джошуа.

Так вважає промоутер Боб Арум, чиї слова цитує Daily Mail.

"Що станеться, якщо бій Ф'юрі — Усик стане класикою? Якщо поєдинок буде настільки захоплюючим, то публіка захоче побачити його знову. Тоді це, безумовно, переважить бій Ф’юрі проти Джошуа, і згідно з контрактом, має відбутиися реванш.

Що буде, якщо Ф’юрі переможе Усика в односторонньому бою? Тоді, можливо, всі сядуть з Його Високоповажністю Туркі Аль аш-Шейхом і домовляться про бій Ф'юрі- Джошуа. Якщо виграє Усик, то я не думаю, що буде великий попит на його бій з Джошуа, бо вони билися двічі, і Усик двічі переміг його", - сказав Арум.