Результати зважування перед боєм Богачук — Мендоса

Український боксер першої середньої ваги Сергій Богачук (23-1, 23 КО) та американець Браян Мендоса (22-3, 16 КО) пройшли церемонію зважування напередодні поєдинку.

Українець виявився важчим за свого суперника: Богачук показав на вагах 69,22 кг, Мендоса - 69,4 кг. На традиційну битву поглядів після зважування боєць з Вінниці вийшов з національним прапором України.

.@LaBalaMendoza and @SBohachuk take to the scale ahead of their battle for the Interim WBC Super Welterweight Title. #BohachukMendoza



Order the #TszyuFundora PPV today: https://t.co/gPo68woorT pic.twitter.com/4YRvvyyxsA