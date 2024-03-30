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Результати зважування перед боєм Богачук — Мендоса

Сьогодні 10:25 159 0
Результати зважування перед боєм Богачук — Мендоса
#Мендоса, #Сергій Богачук

Джерело - Чемпіон.

Український боксер першої середньої ваги Сергій Богачук (23-1, 23 КО) та американець Браян Мендоса (22-3, 16 КО) пройшли церемонію зважування напередодні поєдинку. 

Українець виявився важчим за свого суперника: Богачук показав на вагах 69,22 кг, Мендоса - 69,4 кг. На традиційну битву поглядів після зважування боєць з Вінниці вийшов з національним прапором України. 

Поєдинок відбудеться в ніч з 30 на 31 березня в Лас-Вегасі, США. На кону стоятиме титул тимчасового чемпіона в першій середній вазі за версією WBA. Нагадаємо, спочатку Богачук мав битися з Себастьяном Фундорою за регулярний титул, але за рішенням організаторів той замінить травмованого Кіта Турмана в бою з Тимофієм Цзю. 

Днями Богачук дав «Чемпіону» ексклюзивне інтерв’ю, в якому розповів про боксерський бізнес, підготовку до бою та підтримку ЗСУ, де зараз служить його старший брат. 

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