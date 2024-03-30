Чемпіон ставить на Богачука

Редакція Champion.com.ua прогнозує перемогу українця.

Джерело - Чемпіон.

30 березня в Лас-Вегасі український боксер Сергій Богачук проведе поєдинок з американцем Браяном Мендосою за звання тимчасового чемпіона світу WBC. Відразу 5 журналістів Чемпіона впевнені, що Сергій переможе американця достроково. Ще троє поставили на перемогу українця рішенням судів. Чи мали респонденти рацію, дізнаємося вже незабаром.

Максим Розенко: перемога Богачука нокаутом у 9 раунді

Серед 11 українських чемпіонів світу 10 виграли свою дебютні чемпіонські бої. І ця статистика надихає. До речі, зараз мало хто пригадає, що єдиним, хто програв свій дебютний чемпіонський бій був Василь Ломаченко. З іншого боку, останнім новим чемпіоном світу ставав Гвоздик ще 1 грудня 2018 року. Тобто, 64 місяці тому (!). Сподіваюсь, ця довга пауза закінчиться в неділю вранці за українським часом. Ризикну віддати перемогу Богачуку нокаутом у 9 раунді.

Станіслав Лисак: Богачук виграє роздільним рішенням суддів

Сергій Богачук опинився в незручному становищі після зміни суперника, адже підготовка велася цілеспрямовано до поєдинку з Себастьяном Фундорою. На мою думку, українець все ще залишається фаворитом, але легкої перемоги не слід чекати.

Андрій Дунець: перемога Богачука нокаутом у 8 раунді

Завжди важко прогнозувати результат бою "зліпленого" в останню мить. Утім, Богачук і без того готувався до поєдинку, що був призначений на конкретну дату, яка не змінилась – змінився лише суперник і обставини. Якраз ці обставини й повинні зіграти ключову мотиваційну роль ("Ви мене недооцінили, а тому я вам усім покажу!") та допомогти українцеві здолати американця.

Олег Сагайдак: перемога Богачука спільним рішенням суддів

Богачук здобуде перевагу завдяки серійній роботі, бо він здатен задавити суперника тоннажем ударів. Мендоса терплячий боєць, який може виграти одним ударом, відправивши опонента в нокаут. Сергій готувався до одного суперника, а боксуватиме проти іншого, що викликає побоювання за підсумковий результат. Але ризикну дати прогноз на перемогу українця.

Максим Салівон: дострокова перемога Богачука в 7 раунді

Впевнений у перемозі Сергія. Це той випадок, коли сценарій очевидний. Богачук переважає опонента за рівнем майстерності. Крім того, наш хлопець мав значно кращу й саме фундаментальну підготовку. Ризикну спрогнозувати, що бій закінчиться достроково на користь Богачука в 7 раунді.

Соломія Романчук: Богачук нокаутує Мендосу в 6 раунді

На мою думку, Богачук нокаутує Мендосу в раунді 6-7. Звісно, менший ріст опонента зі США та досвідченість можуть зіграти злий жарт, однак я переконана, що українець із цим упорається. Вважаю його фаворитом та очікую, що саме Богачук стане новим володарем тимчасового титулу WBC.

Владислав Уткін: дострокова перемога Богачука в 11 раунді

Українець справедливо вважається фаворитом бою, зважаючи на статистику результатів попередніх поєдинків та антропометричну перевагу над суперником. Головним фактором, який зіграє не на руку Богачуку - це тактична складова. Вся підготовка українця була заточена на іншого суперника, тому тут можуть виникнути проблеми. Врешті-решт, думаю, українець збереже свій стовідсотковий показник за достроковими перемогами, але нокаут відбудеться в останній чверті поєдинку. Припустимо, в 11 раунді.

Олександр Булава: перемога Богачука рішенням судів

Неймовірно високий темп Сергія Богачука дозволить йому вимотати Браяна Мендосу та тримати ініціативу до завершення бою. Попри це, на українця очікує важкий бій з досвідченим суперником. Вважаю, що бійці пройдуть усю дистанцію, а українець у підсумку впевнено виграє бій за очками.

Сергій Богачук – Браян Мендоса: в очікуванні напруженого титульного поєдинку