Шевадзуцький: Дякую Пулеву за шанс бути тут

Український боксер надважкої ваги Ігор Шевадзуцький (11-1, 9 КО) вдячний за шанс вийти в ринг проти Кубрата Пулева (30-3, 14 КО) з Болгарії.

Про це повідомив боксер на пресконференції перед поєдинком.

"Я з України, і ви знаєте, що там зараз триває війна. Хочу подякувати всім, хто допомагає моїй країні. Також дякую своїй родині, друзям та тренеру за те, що цей бій відбудеться. Ми вільні люди та віримо, що переможемо. Також хочу подякувати своїй команді за шанс бути тут. Також дякую Кубрату, організаторам. Найбільше моєму тренеру, моїй родині, всім моїм друзям. Також хочу подякувати Богу, тому що він показує нам шлях, і я йду по ньому", – сказав Шевадзуцький.

Бій відбудеться у суботу, 30 березня, в Софії. На кону стоятиме титул WBA International. В Україні поєдинок можна буде подивитися на стримінговій платформі DAZN.

Нагадаємо, спочатку болгарин повинен був битися з регулярним чемпіоном WBA Махмудом Чарром (34-4, 20 КО), проте той напередодні переніс операцію на біцепсі та знявся з поєдинку.

Шевадзуцький провів свій попередній бій зовсім нещодавно. Наприкінці лютого 34-річний уродженець Кривого Рогу впевнено здолав Едоніса Берішу.