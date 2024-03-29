Пулев: Бій проти Шевадзуцького буде чудовим боксерським видовищем

Болгарський суперважковаговик Кубрат Пулев (30-3, 14 КО) очікує чудове боксерське шоу в поєдинку проти українця Ігоря Шевадзуцького (11-1, 9 КО).

Про це боксер повідомив на пресконференції.

"Я переконаний, що це буде чудове шоу і чудове боксерське видовище. Я переконаний, що насправді всі боксери будуть задоволені тим, чого вони досягнуть, і зможуть, нарешті, показати, хто вони та на що здатні. Це спорт, це боксерський поєдинок. Ми виступаємо за спортивну майстерність і однаково ставимося до всіх іноземців. Дякую всім", – сказав Пулев.

Бій відбудеться у суботу, 30 березня, в Софії. На кону стоятиме титул WBA International. В Україні поєдинок можна буде подивитися на стримінговій платформі DAZN.

Нагадаємо, спочатку болгарин повинен був битися з регулярним чемпіоном WBA Махмудом Чарром (34-4, 20 КО), проте той напередодні переніс операцію на біцепсі та знявся з поєдинку.

Шевадзуцький провів свій попередній бій зовсім нещодавно. Наприкінці лютого 34-річний уродженець Кривого Рогу впевнено здолав Едоніса Берішу.