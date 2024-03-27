Шевадзуцький та Пулев провели битву поглядів

Джерело - Чемпіон.

Український боксер надважкої ваги Ігор Шевадзуцький (11-1, 9 КО) провів битву поглядів з Кубратом Пулевим (30-3, 14 КО).

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Бій відбудеться у суботу, 30 березня, в Софії. На кону стоятиме титул WBA International. В Україні поєдинок можна буде подивитися на стримінговій платформі DAZN.

Нагадаємо, спочатку болгарин повинен був битися з регулярним чемпіоном WBA Махмудом Чарром (34-4, 20 КО), проте той напередодні переніс операцію на біцепсі та знявся з поєдинку.

Шевадзуцький провів свій попередній бій зовсім нещодавно. Наприкінці лютого 34-річний уродженець Кривого Рогу впевнено здолав Едоніса Берішу.