Шевадзуцький та Пулев провели битву поглядів

Джерело - Чемпіон.
Український боксер надважкої ваги Ігор Шевадзуцький (11-1, 9 КО) провів битву поглядів з Кубратом Пулевим (30-3, 14 КО).
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Бій відбудеться у суботу, 30 березня, в Софії. На кону стоятиме титул WBA International. В Україні поєдинок можна буде подивитися на стримінговій платформі DAZN.
Нагадаємо, спочатку болгарин повинен був битися з регулярним чемпіоном WBA Махмудом Чарром (34-4, 20 КО), проте той напередодні переніс операцію на біцепсі та знявся з поєдинку.
Шевадзуцький провів свій попередній бій зовсім нещодавно. Наприкінці лютого 34-річний уродженець Кривого Рогу впевнено здолав Едоніса Берішу.