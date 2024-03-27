На кону бою Дюбуа – Хргович може стояти пояс IBF - інсайдер

Джерело - DanRafael.

Британський боксер надважкої ваги Даніель Дюбуа (20-2, 19 KO) та хорват Філіп Хргович (17-0, 14 KO) можуть визначити нового володаря титулу IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Про це повідомив інсайдер Дан Рафаель.

Очікується, що бій відбудеться в андеркарді поєдинку Бетербієв - Бівол у рамках промоутерського протистояння Queensberry – Matchroom.

"Якщо про поєдинки вечора боксу 5 на 5, над якими працюють, домовляться (домовленості ще немає), так виглядатиме андеркард Бетербієв - Бівол на 1 червня: Деонтей Вайлдер - Чжан Чжилей, Філіп Хргович - Даніель Дюбуа (за вакантний титул IBF у надважкій вазі), Реймонд Форд - Нік Болл (за титул WBA у напівлегкій вазі), Остін Вільямс - Хамза Шіраз (середня вага), Крейг Річардс - Віллі Гатчінсон (напівважка вага)", - написав Рафаель.

Нагадаємо, Дюбуа і Хргович свої останні поєдинки провели 23 грудня – обидва здобули дострокові перемоги. Даніель за 10 сек до закінчення бою нокаутував американця Джаррелла Міллера (26-1-1, 22 КО), а Філіп технічним нокаутом переміг Марка де Морі (41-3-2, 36 KO) з Австралії.

Хорват є обов’язковим претендентом на пояс IBF у хевівейті, яким володіє український чемпіон Олександр Усик. Переможець бою Усика з Тайсоном Ф’юрі буде зобов’язаний провести захист титулу без будь-яких проміжних поєдинків.