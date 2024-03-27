Цзю може заробити рекордний гонорар за бій з Кроуфордом

Чемпіон світу за версією WBO Тимофій Цзю у разі перемоги над американцем Себастьяном Фундорою отримає шанс заробити 10 млн доларів за поєдинок із Теренсом Кроуфордом. Дана сума стане рекордним гонораром в історії австралійського спорту.

Про це повідомляє Australian Associated Press.

Призовий фонд поєдинку Цзю - Кроуфорд складе 25 млн доларів - Теренс отримає 15 млн, а Тимофій - 10 млн. Це буде рекордним одноразовим гонораром в історії австралійського спорту.

У 2023 році гольфіст Кемерон Сміт заробив 6,56 млн доларів на турнірі LIV Golf London.

Нагадаємо, Теренс Кроуфорд активував статус "суперчемпіона" за версією WBO, щоб автоматично стати обов’язковим претендентом на титул чемпіона в першій середній вазі Тимофія Цзю (24-0, 17 КО).

Раніше WBC скасувала бій між Сергієм Богачуком та Себастьяном Фундорою за титул у першій середній вазі, а потім призначила поєдинки Фундора - Тім Цзю та Богачук - Браян Мендоса на один і той же вечір боксу.

З повною хронологією подій можна ознайомитися за цим посиланням.