Шевадзуцький поб'ється з Пулевим за пояс WBA International

Український боксер надважкої ваги Ігор Шевадзуцький (11-1, 9 КО) наступний бій проведе проти Кубрата Пулева (30-3, 14 КО) з Болгарії.

Про це повідомляє LuckyPunch.

На кону поєдинку, який відбудеться 30 березня у Софії, стоятиме титул WBA International.

Нагадаємо, спочатку болгарин повинен був битися з регулярним чемпіоном WBA Махмудом Чарром (34-4, 20 КО), проте той напередодні переніс операцію на біцепсі та знявся з поєдинку.

Свій останній бій Шевадзуцький провів у лютому проти Едоніса Беріши (7-1, 6 КО). Поєдинок достроково завершився у третьому раунді. Команда німця відмовилася випускати бійця у ринг на 4-й раунд

До цього українець бився у квітні минулого року, коли достроково програв Мартіну Баколе.

42-річний Пулев у грудні 2023 року переміг Вавжика – це був його перший бій з липня 2022 року.