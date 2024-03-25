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Хейні: Я хочу знову стати абсолютним чемпіоном

Сьогодні 13:34 186 0
Хейні: Я хочу знову стати абсолютним чемпіоном
#WBC, #Девін Хейні, #Раян Гарсія

Джерело - BoxingNews24.

Володар титулу WBC у першій напівсередній вазі Девін Хейні (31-0, 15  КО) має намір стати дворазовим абсолютним чемпіоном світу.

Про це американський боксер розповів порталу BoxingNews24.

"Спочатку я не планував, але зараз... Так, хочу знову стати абсолютним чемпіоном. Суперники знайдуть причини, щоб не битися. Якщо Теофімо готовий до об'єднання, я б з радістю прийняв цей бій, якщо цифри мають сенс", - сказав Хейні.

Зазначимо, що Девін 20 квітня проведе бій проти Раяна Гарсії. Раніше американець був абсолютним чемпіоном у легкому дивізіоні.

Нагадаємо, що Хейні в попередньому поєдинку 9 грудня 2023 року здолав одноголосним рішенням суддів Реджиса Прогрейса і забрав у нього титул чемпіона WBC у першій напівсередній вазі.

Раніше український боксер Василь Ломаченко заявив, що не програв бій Девіну Хейні.

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