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Хейні переміг Прогрейса рішенням суддів і здобув титул WBC у першій напівсередній вазі

Усі три судді віддали перемогу Хейні
Сьогодні 08:36 264 0
Хейні переміг Прогрейса рішенням суддів і здобув титул WBC у першій напівсередній вазі
#Девін Хейні, #Реджис Прогрейс

Джерело - Чемпіон.

Колишній абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Девін Хейні (31-0, 15 КО) здобув перемогу над чемпіоном WBC у першій напівсередній вазі Реджисом Прогрейсом (29-2, 24 КО).

Хейні здобув перемогу одностайним рішенням суддів - 120:107, 120:107, 120:107.

Девін став новим володарем титулу чемпіона WBC у першій напівсередній вазі.

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