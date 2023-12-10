Хейні переміг Прогрейса рішенням суддів і здобув титул WBC у першій напівсередній вазі

Джерело - Чемпіон.
Колишній абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Девін Хейні (31-0, 15 КО) здобув перемогу над чемпіоном WBC у першій напівсередній вазі Реджисом Прогрейсом (29-2, 24 КО).
Хейні здобув перемогу одностайним рішенням суддів - 120:107, 120:107, 120:107.
Девін став новим володарем титулу чемпіона WBC у першій напівсередній вазі.
✨ @Realdevinhaney 👑#HaneyPrograis | @DAZNBoxing pic.twitter.com/FX4Oj0R1tV— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) December 10, 2023
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