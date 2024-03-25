Він перепрацює його: Богачук зробив прогноз на бій Фундора — Цзю

Український боєць першої середньої ваги Сергій Богачук вважає, що Себастьян Фундора переможе Тимофія Цзю.

Своїм прогнозом претендент на тимчасовий титул WBC поділився в інтерв’ю Vringe.

"Вважаю, що Фундора його поб'є. По-перше, Цзю готувався під невисокого "ігровика" (Кіта Турмана). А проти нього вийде Фундора - величезний шульга, нестандартний шульга. Цзю - це боксер-темповик. Як і я. А я з Фундорою спарингував і чимало. І я знаю, як він із такими працює. Він любить, коли на нього тиснуть.

Він приймає цей махач. А Цзю буде на нього тиснути, насідати. Саме це Фундорі й потрібно. Він буде жорстко зустрічати. Він буде приймати рубку. Єдине, він може пропустити і програти достроково. Але якщо бій пройде всі 12 раундів, то я вважаю, що Фундора виграє цей бій. Він його перепрацює. Точно перепрацює", - сказав Богачук.