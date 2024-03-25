Саудівський інвестор хоче провести масштабне шоу в Англії

Джерело - Твіттер Майкла Бенсона.

Голова Генерального управління у справах розваг Саудівської Аравії Туркі Аль аш-Шейх вже планує наступний великий вечір боксу.

Слова саудівського функціонера цитує журналіст Майкл Бенсон.

"Разом з Френком Воррено та Едді Гірном я думаю та вивчаю можливість влаштувати дещо грандіозне у вересні на "Вемблі" в якості реклами для "Ріядського сезону", - сказав аш-Шейх.

У жовтні та грудні минулого року Саудівська Аравія приймала великі шоу, організовані Туркі Аль аш-Шейхом. У головних поєдинках брали участь Тайсон Ф’юрі, Френсіс Нганну, Ентоні Джошуа, Деонтей Вайлдер та інші.

Нагадаємо, на 1 червня заплановано вечір боксу у форматі Queensberry проти Matchroom (промоутерські компанії, які належать Френку Воррену та Едді Гірну відповідно). Вже відомо про угоду щодо поєдинку між попередньою жертвою Олександра Усика та претендентом на титул IBF.