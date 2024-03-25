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Саудівський інвестор хоче провести масштабне шоу в Англії

Сьогодні 09:05 123 0
Саудівський інвестор хоче провести масштабне шоу в Англії
#Едді Гірн, #Френк Воррен

Джерело - Твіттер Майкла Бенсона.

Голова Генерального управління у справах розваг Саудівської Аравії Туркі Аль аш-Шейх вже планує наступний великий вечір боксу. 

Слова саудівського функціонера цитує журналіст Майкл Бенсон. 

"Разом з Френком Воррено та Едді Гірном я думаю та вивчаю можливість влаштувати дещо грандіозне у вересні на "Вемблі" в якості реклами для "Ріядського сезону", - сказав аш-Шейх. 

У жовтні та грудні минулого року Саудівська Аравія приймала великі шоу, організовані Туркі Аль аш-Шейхом. У головних поєдинках брали участь Тайсон Ф’юрі, Френсіс Нганну, Ентоні Джошуа, Деонтей Вайлдер та інші. 

Нагадаємо, на 1 червня заплановано вечір боксу у форматі Queensberry проти Matchroom (промоутерські компанії, які належать Френку Воррену та Едді Гірну відповідно). Вже відомо про угоду щодо поєдинку між попередньою жертвою Олександра Усика та претендентом на титул IBF. 

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