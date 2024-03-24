У відомого українського боксера проблеми зі здоров'ям

44-річному спортсмену діагностували тромб у серці, тромб в аорті та гангрену ноги

Джерело - Vyacheslav Senchenko у Facebook.

У знаменитого українського боксера, колишнього володаря титулів за версіями WBA Inter-Continental, IBO International і WBO Inter-Continental у напівважкому дивізіоні В’ячеслава Узєлкова серйозні проблеми зі здоров’ям.

44-річному спортсмену діагностували тромб у серці, тромб в аорті та гангрену ноги. Він портребує операції.

Про це розповів у Facebook інший боксер В’ячеслав Сенченко та надав номер картки для благодійної допомоги.

Нагадаємо, у 2017 році Узєлков потрапив у ДТП, збивши під Києвом лося.