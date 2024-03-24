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Перед боєм з Усиком його суперник Ф'юрі поділився новиною про народження 8-ї дитини

Чемпіонський бій пройде 18 травня
Сьогодні 18:13 236 0
Перед боєм з Усиком його суперник Ф'юрі поділився новиною про народження 8-ї дитини
#Олександр Усик

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу за версією WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) опублікував у Instagram, що його дружина вагітна восьмою дитиною.

Кохана британця Періс додала у соцмережі фото в білій сукні. А Ф'юрі своїм підписом видав спойлер щодо народження малюка.

"Мати сімох дітей. Вона все ще чарівна і міцна, як скеля. Восьмий у дорозі," - підписав фото "Циганський король".

Скриншот

Ф’юрі разом із Періс виховують уже сімох дітей. Найстаршій - Венесуелі - 13 років, а молодшому Ріко - півроку.

Бій Олександра Усика (21-0, 14 КО) і Ф'юрі мав відбутися 17 лютого, але 2 лютого команда Тайсона повідомила, що він отримав розсічення у спарингу. Новою датою для об'єднавчого бою було обрано 18 травня, подія відбудеться у Саудівській Аравії.

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