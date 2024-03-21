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Сенченко назвав фаворита бою Берінчик - Наваррете

Сьогодні 10:51 161 0
Сенченко назвав фаворита бою Берінчик - Наваррете
#Денис Берінчик

Джерело - Luckypunch.net.

Чемпіону WBO International у легкій вазі Денису Берінчику (18-0, 9 КО) буде важко достроково перемогти володаря поясу  WBO у другій напівлегкій вазі Емануель Наваррете (38-1-1, 31 КО).

Таку думку висловив ексчемпіон В’ячеслав Сенченко

"У Дениса непогані шанси на перемогу, адже я вважаю, що Наваррете не є топ-бійцем цього дивізіону, а підійнявся з нижчої ваги. Загалом я б оцінив шанси боксерів на перемогу як 50 на 50.

Сильні сторони Дениса те, що він тримає високий темп бою, він може змінювати малюнок бою, може працювати першим номером, а може працювати на ногах, другим номером. Його боксерська майстерність на високому рівні.

Наваррете – високий та довгорукий боксер, проти таких можна працювати першим номером і тиснути на них, а можна витягувати його на себе і працювати другим номером. Потрібно розбирати його сильні і слабкі сторони, дивитись, на якій дистанції він себе краще, а на якій гірше почуває. Також план на бій, очевидно, залежатиме і від Денисового стилю, від його сильних сторін. Мексиканські бійці працюють і в середній, і в ближній дистанції, не зважаючи на довжину рук. Тут все буде залежати як команда Дениса прорахує суперника і який план складуть на поєдинок.

Звичайно, краще Денису вигравати бій достроково аби не було ніяких запитань. Але, цілком можливо, якщо в рингу буде відчутна перевага Дениса, то можуть і йому за очками віддати. Заряджатись на дострокову перемогу не потрібно. Потрібно боксувати в своєму стилі, і впевнено перемагати суперника. Це титульний бій, і, думаю, судді мають бути нейтральними до обох бійців, і перемога за очками може бути цілком реальною", - відзначив Сенченко.

Нагадаємо, бій відбудеться 18 травня на Pechanga Arena в американському Сан-Дієго. На кону стоятиме пояс чемпіона світу в легкій вазі за версією WBO.

Мексиканський боксер побореться за пояс у четвертій ваговій категорії.  У своєму останньому протистоянні він не зміг визначити сильнішого з Робсоном Консейсао.

Денис у серпні минулого року переміг Ентоні Їгіта (27-4-1, 10 КО). Українець вдало провів чемпіонські раунди та здобув перемогу одностайним рішенням суддів - 117:111, 115:113, 116:112.

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