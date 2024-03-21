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Канело зухвало відповів на критику з боку Майка Тайсона

Сьогодні 08:56 146 0
Канело зухвало відповів на критику з боку Майка Тайсона
#Сауль Канело Альварес, #Майк Тайсон, #Давид Бенавідес

Джерело - Твіттер Майла Бенсона.

Абсолютний чемпіон світу в другій середній вазі Сауль "Канело" Альварес вважає, що Майк Тайсон робить свої публічні заяви в нетверезому стані. 

Мексиканець відповів на питання про критику з боку "Залізного Майка" на пресконференції перед боєм проти Хайме Мунгуї. 

"Я б поважав думку Майка Тайсона, якби він був тверезим", - сказав Канело. 

Нещодавно Тайсон назвав відмову Альвареса битися з Давидом Бенавідесом ганьбою для боксу та Мексики. Втім, Канело розповів, за який гонорар готовий вийти на ринг з тимчасовим чемпіоном WBC. 

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