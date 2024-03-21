Канело зухвало відповів на критику з боку Майка Тайсона

Джерело - Твіттер Майла Бенсона.

Абсолютний чемпіон світу в другій середній вазі Сауль "Канело" Альварес вважає, що Майк Тайсон робить свої публічні заяви в нетверезому стані.

Мексиканець відповів на питання про критику з боку "Залізного Майка" на пресконференції перед боєм проти Хайме Мунгуї.

"Я б поважав думку Майка Тайсона, якби він був тверезим", - сказав Канело.

Нещодавно Тайсон назвав відмову Альвареса битися з Давидом Бенавідесом ганьбою для боксу та Мексики. Втім, Канело розповів, за який гонорар готовий вийти на ринг з тимчасовим чемпіоном WBC.