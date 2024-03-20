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Хто б казав: Ф’юрі назвав Усика товстим карликом

Сьогодні 20:58 70 0
Хто б казав: Ф’юрі назвав Усика товстим карликом
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - Instagram Тайсона Ф’юрі.

Чемпіон WBC в надважкій вазі Тайсон Фюрі вважає, що в Олександра Усика є зайва вага. 

"Циганський король" звернувся до українця в Instagram. 

"Усик та його друг виглядаються як товсті карлики. Йому знадобиться сильний прес, бо я буду ламати кістки", - написав Фюрі, зарепостивши відео тренування Усика. 

Напередодні Усик також звернувся до Фюрі в соціальних мережах. Довгоочікуваний бій між ними відбудеться 18 травня в Саудівській Аравії. На кону стоятиме титул абсолютного чемпіона світу. 

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