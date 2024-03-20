Хто б казав: Ф’юрі назвав Усика товстим карликом

Чемпіон WBC в надважкій вазі Тайсон Ф’юрі вважає, що в Олександра Усика є зайва вага.

"Циганський король" звернувся до українця в Instagram.

"Усик та його друг виглядаються як товсті карлики. Йому знадобиться сильний прес, бо я буду ламати кістки", - написав Ф’юрі, зарепостивши відео тренування Усика.

Напередодні Усик також звернувся до Ф’юрі в соціальних мережах. Довгоочікуваний бій між ними відбудеться 18 травня в Саудівській Аравії. На кону стоятиме титул абсолютного чемпіона світу.