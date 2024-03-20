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Призер Олімпійських ігор-1980 з боксу опинився у шелтері

Сьогодні 12:58 109 0
Призер Олімпійських ігор-1980 з боксу опинився у шелтері
Радіо Свобода
#Бокс, #Олімпійські ігри

Джерело - Радіо Свобода.

Волонтери благодійного фонду "Схід SOS" вивезли срібного призера Олімпійських ігор-1980 з боксу Віктора Мірошниченка до Дніпра.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Наразі колишній боксер перебуває в місцевому шелтері, де чекає можливості відправлення на Львівщину. У нього проблеми із зором. У 2023 році Віктор втратив мобільність через побутову травму.

Зазначається, що родина Мірошниченка залишилася на окупованій території. Чоловік з ними не спілкується.

Нагадаємо, нещодавно помер легендарний уболівальник, який станцював гопак на матчі збірної СРСР із "синьо-жовтим" прапором.

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