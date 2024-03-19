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Визначилась дата наступного бою Чухаджяна

Сьогодні 19:33 78 0
Визначилась дата наступного бою Чухаджяна
#Карен Чухаджян

Джерело - rtfight.com.

Український боксер напівсередньої ваги Карена Чухаджяна (23-2, 13 КО) наступний бій проведе з британцем Гаррі Скарффом (13-2, 3 КО).

Про це повідомив менеджер українця Максим Міхайлев.

У середині лютого промоутерська компанія Wasserman Boxing виграла промоутерські торги по поєдинку Чухаджян – Скарфф зі ставкою 141 305 доларів. Проте не змогла виконати умови, зазначені у контракті на бій. Тому її ставка авалювалася, а права на організацію поєдинку перейшли до команди українця.

Бій заплановано на 4 травня у німецькому у Леверкузені. На кону стоятиме статус обов’язкового претендента на титул IBF (Міжнародної боксерської федерації) у напівсередній вазі.

Українець останній бій провів у жовтні 2023 року. Скарфф востаннє виходив на ринг у листопаді минулого року.

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